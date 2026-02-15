CREMONA (ITALPRESS) – Si chiude con un pareggio che muova la classifica di entrambe, ma che probabilmente non soddisfa nessuno la sfida tra Cremonese e Genoa allo ‘Zinì. Nessun gol, qualche occasione da ambo le parti per provare a portare a casa i tre punti, ma alla fine è 0-0. Si prolunga il digiuno per la formazione di Nicola, che non vince ormai da undici partite in Serie A. Il Genoa di De Rossi invece torna a muovere la classifica dopo due ko consecutivi. Il primo squillo, dopo cinque giri d’orologio, arriva dal solito Vardy, che con un colpo di tacco troppo leggero non riesce però a impensierire Bijlow. Più impegnativi gli interventi del collega Audero, prima su Vasquez e poi su Vitinha in un primo quarto d’ora vivace di partita. La squadra di De Rossi guadagna sempre più campo e allo scoccare della mezz’ora di gioco l’estremo difensore grigiorosso è costretto ancora a sporcare i guantoni sul diagonale di Norton-Cuffy per mantenere il match in equilibrio. La compagine di casa fatica a giocare la palla e non trova neanche spazi in contropiede. Il Genoa chiude la prima frazione con l’83% di possesso, ma all’intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Come accaduto all’alba dei primi 45′, è degli uomini di mister Nicola la prima conclusione verso la porta con un colpo di testa di Thorsby che non crea problemi all’estremo difensore avversario. Messias si rende a sua volta pericoloso con un tiro di poco al lato al 53′, mentre Djuric pochi istanti più tardi non riesce ad essere preciso con la sua specialità, ovvero il colpo di testa. L’esperto centravanti arrivato nel corso del mercato invernale dal Parma è però certamente il più incisivo del duo d’attacco della formazione allenata da Nicola. Il tecnico, infatti, prova a cambiare un pò le carte in tavola inserendo Bonazzoli al posto di uno spento Vardy. Fa il suo ingresso in campo anche Grassi per Pajero e i cambi sembrano sortire l’effetto sperato, con la Cremonese che inizia a farsi vedere con maggiore costanza nell’area del Genoa. Nella girandola di cambi fa il suo debutto in maglia rossoblù anche il rientrante Baldanzi, ma l’occasione clamorosa ce l’ha la Cremonese nel corso dell’ultimo minuto di recupero e capita sul piede di Bonazzoli che colpisce l’incrocio dei pali. La contesa si chiude quindi con un pari che porta entrambe le squadre a quota 24 punti, sempre a +3 sul duo Lecce-Fiorentina a 21, ma con la squadra salentina che deve ancora scendere in campo domani contro il Cagliari. Nel prossimo turno per la Cremonese una difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma, mentre il Genoa attende il Torino a Marassi.

