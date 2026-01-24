Crans Montana, Tajani “Scarcerazione Moretti inaccettabile, offesa a vittime”

ROMA (ITALPRESS) - "La decisione di scarcerare Jacques Moretti è una ferita per tutto il popolo italiano, valuteremo ogni iniziativa giudiziaria e politica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti sul caso Crans Montana, dopo il richiamo dell'ambasciatore italiano in Svizzera. fonte video Farnesina abr/