Crans-Montana, Mattarella in visita all’ospedale di Zurigo: “L’Italia intera coinvolta nell’angoscia”

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Prima di recarsi a Martigny, per la cerimonia in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto fare tappa all’ospedale di Zurigo, per incontrare i familiari dei due ragazzi qui ricoverati. Si è poi intrattenuto con i medici in ospedale che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Ora Mattarella si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Matigny.

“Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi”. Così, secondo quanto si apprende, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando con i medici all‘ospedale di Zurigo, dove ha incontrato i familiari di alcuni dei ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

-Foto IPA Agency-

