Crans Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi cinque anni”

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il bar “Le Constellation”, dove la notte di Capodanno si è consumato il devastante incendio che ha provocato 40 morti e 116 feriti, “non è stato ispezionato tra il 2020 e il 2025”. A scoprirlo, dalla documentazione, il Consiglio comunale di Crans Montana, ha spiegato il sindaco Nicolas Feraud, nel corso di una conferenza stampa.

“Siamo ancora profondamente sconvolti da quanto accaduto cinque giorni fa – ha detto Feraud -. Ora siamo in grado di presentare informazioni trasparenti. Non ci nasconderemo. Oggi vogliamo comunicare ciò che abbiamo scoperto nei documenti. Lo dobbiamo alle vittime”.

Sul perché queste ispezioni non siano state fatte il sindaco ha preferito glissare: “Non lo sappiamo e ce ne rammarichiamo” “Se ci dimetteremo? No, non lo faremo. Siamo stati eletti e non vogliamo abbandonare la nave”, ha evidenziato Feraud. “Il Comune si assumerà tutte le responsabilità che i tribunali stabiliranno e continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che una simile tragedia non si ripeta”.

