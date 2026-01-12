Crans-Montana, Bertolaso “Al Niguarda 7 in rianimazione, 5 in centro ustioni”

MILANO (ITALPRESS) - Dei feriti di Crans-Montana ora ricoverati all'Ospedale Niguarda "sette sono in rianimazione intubati e cinque al Centro ustioni. Si spera che un paio di quelli in rianimazione possano essere estubati nei prossimi giorni. Per tre o quattro di loro il percorso sarà molto più lungo e complicato". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'Ospedale Niguarda in merito alle condizioni dei feriti di Capodanno. I genitori dei ragazzi ricoverati "sono tutti qui, hanno un loro sala dove si possono incontrare, riposare e stare vicino ai figli. Incontrano soprattutto i medici curanti, che possono dare informazioni minuto per minuto. Da questo punto di vista, li ho trovati tranquilli ma ovviamente in grande ansia" per la condizione dei figli. "Ci sono un paio di genitori che non sono di Milano e gli abbiamo messo a disposizione strutture alberghiere. Sono tutti soddisfatti di quello che stiamo facendo", ha concluso l'assessore. xm4/trl/mca3