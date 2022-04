Covid, Palamara “Lieve riduzione per l’incidenza”

"Si osserva una sostanziale stabilizzazione del tasso di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva". Lo afferma Anna Teresa Palamara, direttore Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito all'evoluzione della pandemia di Covid-19. sat/gtr