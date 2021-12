LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A causa dell’aumento dei casi positivi al Covid-19, il governo maltese ha annunciato che a partire da sabato prossimo sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici. Malta registra una media di 85 nuovi casi al giorno. Il numero totale di casi attivi è 1.336. Il vice primo ministro e ministro della Sanità, Chris Fearne, ha detto che questa misura garantirà che le attività sociali, culturali e commerciali nel periodo natalizio proseguano senza interruzioni. “Le autorità non stanno escludendo che i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Pertanto, le autorità sanitarie pubbliche non escludono che verranno imposte ulteriori restrizioni se il numero di persone ricoverate continui ad aumentare”, ha detto Fearne, che ha confermato come nessun caso della variante Omicron è stato registrato a Malta. Tuttavia, vista l’inevitabile situazione, le autorità sono preparate nel caso si presentino. E’ stato inoltre annunciato che il periodo tra la seconda e la terza dose sarà ridotto a 4 mesi.

