VENEZIA (ITALPRESS) – Sono 3008 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Attualmente sono 53741 le persone in quarantena/isolamento. Il bollettino regionale segnala altre 9 vittime del Covid-19, per un totale di 15285 da inizio pandemia. Numeri in discesa per quanto riguarda i ricoveri. Sono 853 i pazienti seguiti nei normali reparti (-13) e 39 quelli in terapia intensiva, numero invariato.

