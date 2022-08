VENEZIA (ITALPRESS) – Sono 3.700 i nuovi positivi rilevati dal bollettino ufficiale della regione Veneto sul fronte Covid, per un totale di 15363 persone attualmente in isolamento. Molte le vittime registrate nelle ultime 24 ore, ben 18. In diminuzione la pressione ospedaliera. Da 730 ricoverati nei normali reparti si è passati a 681, mentre in terapia intensiva si trovano 31 persone, 3 in meno di ieri.

