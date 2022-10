PALERMO (ITALPRESS) – Sono 542 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 5.393 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull’Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica emesso dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima, che porta il totale delle persone decedute in Sicilia da inizio pandemia a quota 12.235. A livello di ospedalizzazioni, sono 283 i ricoverati con sintomi, dei quali 17 in terapia intensiva.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

