PALERMO (ITALPRESS) – Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 1.024 (ieri erano 1.200) a fronte di 14.242 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività al 7,2%. I guariti sono 837 e per gli attualmente positivi c’è un incremento di 177 unità attestandosi su un numero totale di 28.462. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 845, sono 120 i ricoveri in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 27.497 persone.

