BARI (ITALPRESS) – Oggi in Puglia sono stati registrati 6.377 test per l’infezione da Coronavirus e 274 casi positivi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 20 morti: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test, 209.640 sono i pazienti guariti e 32.729 sono i casi attualmente positivi.

