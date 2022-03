POTENZA (ITALPRESS) – Sono 606 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Basilicata, su un totale di 3.009 tamponi (molecolari e antigenici) e si registrano 4 decessi. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. Le persone morte risiedevano a Lavello, Maratea, Matera, Pisticci. Sono state registrate 755 guarigioni. I ricoverati sono 92 (+1) di cui 1 (+1) in terapia intensiva: 59 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti sono circa 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 616 somministrazioni. Finora 467.493 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 439.245 hanno ricevuto la seconda (79,4 per cento) e 344.036 sono le terze dosi (62,2 per cento), per un totale di 1.250.806 somministrazioni.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com