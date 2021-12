LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato il secondo numero più alto di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie locali hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 386 nuovi casi. Finora, le autorità sanitarie non hanno rilevato alcun caso della variante Omicron. Con 71 pazienti guariti confermati, il numero di casi attivi è salito a 2.505 includendo studenti stranieri tra i quali 17 dall’Italia. Sono arrivati a Malta lo scorso mese come parte del progetto ‘Erasmus Plus’. Finora, Malta non ha rilevato alcun caso della variante Omicron. 40 pazienti sono attualmente in cura presso l’Ospedale Mater Dei, di cui cinque sono ancora in terapia intensiva.

Le autorità sanitarie locali hanno confermato che circa 5.000 persone sono attualmente in quarantena a causa del Covid e il numero è destinato ad aumentare. Finora sono state somministrate 1.016.374 dosi di vaccino, incluse 175.395 dosi di richiamo.

La pandemia ha causato 471 morti.

