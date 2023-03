Covid, Fontana “Io indagato? Stupito l’ho saputo dai giornali”

"Ho appreso la notizia di essere indagato con un po' di stupore, perché io ero stato sentito due anni fa come testimone e poi ho letto dai giornali che ero indagato. Aldilà della correttezza, la legge dice che l'avviso di garanzia deve essere dato in via riservata e invece io ho appreso la notizia dalla stampa senza nemmeno aver ricevuto ancora l'avviso di garanzia, quindi se lei mi chiede su cosa indagato io le dico che non lo so". Così Attilio Fontana, a margine di un suo impegno romano. xl3/trl/gsl