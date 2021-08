PALERMO (ITALPRESS) – “Sono veramente turbata dalla notizia dell’avvio da parte dell’Ordine dei medici di Palermo di un procedimento disciplinare contro la dottoressa Rosalia Billeci, una stimata professionista che è vittima di un clima malsano per il libero pensiero”. Lo ha detto l’eurodeputata Francesca Donato intervento a sostegno del medico di continuità assistenziale dell’Asp palermitana che a settembre sarà audita dalla commissione disciplinare per i camici bianchi. Per la deputata della Lega a Bruxelles “la dottoressa Billeci, così come altri medici colpiti da provvedimenti disciplinari per aver messo in pratica e pubblicamente sostenuto l’efficacia delle terapie domiciliari, è nel mirino di chi teme qualsiasi pensiero o informazione dissonante con la propaganda fideistica e sfrenata a favore dei vaccini Covid come unica salvezza. Resto fermamente convinta, come parlamentare e, ancor prima, come cittadina – ha concluso Donato – che la libertà di manifestazione del pensiero debba essere sempre tutelata, come sancito dalla nostra Costituzione e che essa non possa in alcun modo essere lesiva della professione medica. Faccio dunque appello all’Ordine dei medici affinché lasci lavorare in pace i medici che curano le patologie, senza ostacolare il loro prezioso compito”.

(ITALPRESS).