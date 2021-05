NAPOLI (ITALPRESS) – “Possiamo dire che l’Italia comincia a respirare, cominciamo a vedere la possibilità di una vita normale”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca in apertura del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Cominciamo a respirare – sottolinea il governatore – grazie a una campagna di vaccinazione che è andata avanti, con alti e bassi, ma con risultati che diventano ogni giorno più importanti. Merito dei vaccini anche se non prodotti in Italia, ma devo dire merito del governo per lo meno dal punto di vista della prudenza con cui ha seguito la vicenda Covid. Se avessimo anticipato di due mesi le aperture oggi saremmo con un’Italia in una condizione preoccupante: merito del governo aver seguito una linea di prudenza che oggi ci permette di respirare” chiosa De Luca.

“Abbiamo recuperato 50mila dosi di vaccino, ma siamo sempre 150mila dosi indietro” ha continuato De Luca

“A gennaio e febbraio abbiamo accettato che i vaccini andassero alle regioni con popolazione più anziana. Ora che l’immunizzazione degli anziani è completata e tocca alle fasce più giovani abbiamo chiesto al commissario di dare più vaccini a noi” afferma il governatore che poi elenca i dati Istat sulla popolazione: “Nella fascia 16-40 anni la Regione Campania ha il 30% degli abitanti. Più di Veneto e Lazio, quattro punti percentuale in più della Lombardia e sette punti percentuali in più della Liguria. Queste regioni adesso dovrebbero ricevere meno dosi rispetto alla Campania. Questo chiediamo a Roma in attesa che a settembre si ripristini l’unico criterio che conta: un vaccino per un cittadino” conclude De Luca.

(ITALPRESS).