AVELLINO (ITALPRESS) – “Dobbiamo non drammatizzare ma tenere gli occhi aperti: ieri la Campania aveva il numero più alto d’Italia di positivi. E’ la conferma del fatto che siamo una regione delicata, difficile, a rischio per la densità abitativa che abbiamo”. Lo ha detto il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha parlato ad Avellino a margine del Consiglio per l’insediamento della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. “Bisogna stare attenti – insiste il governatore -. I nostri epidemiologi prevedono il picco a fine luglio, con questi numeri dobbiamo prepararci a una fine estate/autunno delicati. Stiamo lavorando in queste ore per preparare i programmi per affrontare la situazione, le emergenze, e per garantire il massimo di assistenza, di serenità e sicurezza ai nostri concittadini. Ovviamente – chiosa De Luca – è necessario che ci sia grande responsabilità”.

foto: xc9

(ITALPRESS).