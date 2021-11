NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo, come è del tutto evidente, nella quarta ondata di contagio Covid e vi devo dire sinceramente che non intendo perdere più tempo a spiegare ad alcuni nostri concittadini che la stupidità non è un argomento. Gente che confonde la libertà di contagiare gli altri con la libertà democratica, idiozie”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. “Da qui a un mese – prosegue il governatore – avremo una situazione ancora più pesante perchè avremo l’emergere di fenomeni legati all’influenza stagionale. Dobbiamo stare attenti perchè avremo gli ospedali di nuovo ingolfati. Magari non le terapie intensive ma i reparti saranno intasati e avremo difficoltà a garantire i servizi ordinari per i nostri concittadini” spiega De Luca che invita i cittadini della Campania a proseguire nella campagna di vaccinazione senza ascoltare “tutto quello che viene trasmesso da Roma dove ognuno dice una cosa diversa e ci sono trasmissioni pollaio che pur di fare ascolti creano soltanto confusione”.

“Cercare di rimanere coerenti con le semplici indicazioni che vi dà la Regione Campania” afferma il Presidente il quale annuncia pure che da adesso in poi sarà consentito vaccinarsi anche senza ricorrere alla prenotazione sull’apposita piattaforma e senza aspettare la successiva convocazione. “Procediamo con la terza dose alle persone fragili e contestualmente con il mondo della scuola e il personale sanitario. Mi è capitato di nuovo di ascoltare il Commissario di Governo che invoca il criterio delle fasce d’età ma noi a giugno facevamo 70mila vaccinazioni a giorno, oggi meno di 20 mila. Abbiamo la possibilità di farle tutti. Rispondete alle convocazioni ma presentatevi anche spontaneamente. Non c’è bisogno di prenotazione, recatevi ai centri e vaccinatevi”.

