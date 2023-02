Covid, Bertolaso “Non è finito ma guerra vinta. Stop test arrivi Cina”

"Il Covid non è finito ma per fortuna la situazione è assolutamente sotto controllo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine della chiusura del Centro Vaccinale del Palazzo delle Scintille a Milano, confermando lo stop ai controlli per i passeggeri provenienti dalla Cina. xb5/trl/gsl