LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno confermato che nelle ultime 24 ore altri quattro pazienti hanno perso la vita a causa del COVID-19. I pazienti anziani – tre uomini di 77, 87 e 88 anni e una donna di 86 anni erano all’ospedale Mater Dei. Dall’inizio della pandemia 496 persone hanno perso la vita. 116 pazienti sono ancora ricoverati in ospedale. Nove sono in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 673 nuovi casi positivi e 1.179 erano confermati guariti dal COVID-19. Ciò porta il numero totale di casi attivi a 13.104.

Nel frattempo, l’associazione che rappresenta i datori di lavoro ha affermato che l’aumento dei casi di COVID nelle ultime tre settimane e delle persone che erano in contatto con le persone positive al COVID, ha portato a un drammatico aumento dell’assenteismo.

L’associazione ha aggiunto che secondo un sondaggio “il 32% dei 325 intervistati ha dichiarato di avere un tasso di assenteismo più di 15%, e in molti luoghi di lavoro questo sta causando carenza di lavoratori. Il 58% hanno affermato che dove possibile stanno affrontando l’assenteismo attraverso il telelavoro da casa mentre il 51% hanno affermato che hanno ridotto le operazioni.”

L’associazione ha aggiunto che l’aumento dell’assenteismo dovuto al COVID-19 sta avendo effetti negativi e interrompendo le operazioni delle società e ha avvertito che questo avrà effetto negativo PIL e sulle finanze pubbliche. “L’interruzione dell’attività imprenditoriale avrà un impatto negativo sul PIL e sulle finanze pubbliche, dato che di conseguenza il supplemento salariale dovrà essere esteso a molte imprese almeno al primo trimestre del 2022”. L’Associazione maltese dei datori di lavoro e la Camera per le piccole e medie imprese hanno chiesto alle autorità sanitarie di ridurre il periodo di quarantena a cinque giorni. Questa richiesta è stata espressa anche dall’opposizione che ha affermato che le migliaia di persone in quarantena stanno provocando un effetto devastante sull’economia maltese.

