PALERMO (ITALPRESS) – Vaccini in maschera al padiglione dei bambini. Alla Fiera del Mediterraneo di Palermo è arrivato il Carnevale. Da domani e nei prossimi giorni, fino a martedì grasso (il primo marzo), il personale dell’hub in servizio al padiglione dei bambini aspetta di ricevere i suoi piccoli utenti rigorosamente in maschera. Ad accoglierli, fanno sapere dall’Asp di Palermo, ci saranno medici, infermieri, impiegati amministrativi, educatori professionali e associazioni di volontariato: tutti in costume o con accessori a tema per meglio calarsi nel clima della festa più creativa e colorata dell’anno.

Il padiglione 20A, abituato a cambiare spesso pelle, da spazio multifunzionale quale è da sempre, è stato addobbato con mascherine e palloncini. Non mancheranno i coriandoli, tantomeno i giochi; il gruppo di educatori della Fiera del Mediterraneo è pronto a far passare ai bimbi la paura dell’iniezione con un laboratorio di decorazione di maschere.

Da dicembre, mese di avvio della campagna vaccinale pediatrica, rende noto l’Asp di Palermo, sono più di 23 mila i bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati alla Fiera del Mediterraneo dal personale della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid.

Per dare ancor più impulso alle somministrazioni ai bimbi, squadre di medici, infermieri e personale amministrativo hanno organizzato un calendario di vaccinazioni in numerose scuole del Palermitano. Sedute aperte agli studenti, ma anche ai loro familiari e al personale degli istituti scolastici.

(ITALPRESS).

