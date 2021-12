LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Nelle ultime 24 ore è continuato l’aumento dei casi di COVID-19 a Malta. Le autorità sanitarie locali hanno confermato un nuovo record giornaliero di 1.353 nuovi casi. Un aumento è stato registrato anche nel numero di pazienti con il COVID-19 che sono all’ospedale Mater Dei per le cure. 94 pazienti sono in cura, un aumento di 12 pazienti rispetto a ieri, 6 sono in terapia intensiva.Le autorità sanitarie locali hanno riferito che il numero totale di casi attivi è salito a 10.136 a seguito di 172 pazienti guariti.

Finora sono state somministrate 1.060.424 dosi di vaccini contro il Covid-19, incluse 213.816 dosi di richiamo.

A seguito delle pressioni dell’opposizione nazionalista e della comunità imprenditoriale, il vice primo ministro e ministro della Sanità Chris Fearne ha annunciato che le persone infette dal coronavirus e i loro contatti devono stare in quarantena per 10 giorni invece di 14, se hanno ricevuto una dose di richiamo e se negli ultimi tre giorni non hanno mostrato sintomi.

Nel frattempo, il sindacato che rappresenta gli insegnanti ha dichiarato che vista la situazione attuale sarebbe impossibile aprire le scuole la prossima settimana.

