ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.260 (7.162 nelle 24 ore precedenti) i nuovi casi di Covid e 55 i morti in 24 ore (ieri erano stati 69). Lo riferisce il ministero della Salute. Sono 206.531 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 3,5%. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 130.502 (+1.720 rispetto a ieri) e di questi 3.627 ricoverati con sintomi (+68) e 460 in terapia intensiva (+18) con 40 nuovi ingressi. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 126.415. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Sicilia (1.377), Toscana (844) e Campania (647). Quelle con l’incremento minore sono Valle d’Aosta (11) e Molise (12).

(ITALPRESS).