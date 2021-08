ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo oggi dei casi Covid in Italia. Leggendo i dati del ministero della Salute, infatti, si evince come il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 7.222, in ribasso rispetto ai 7.548 di ieri con 220.872 tamponi processati. Rapporto che determina un tasso di positività al 3,41%. In calo i decessi, 43 (-16); su questo dato la Regione Sicilia comunica che tra i decessi comunicati in data odierna 7 sono deceduti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23 agosto, 2 il 22 agosto e 1 il 20 agosto. I guariti sono 5.839, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 1.333 raggiungendo il numero complessivo di 137.055. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari con 4.059 pazienti ospitati (+36), lieve incremento anche delle terapie intensive con 503 degenti ricoverati (+4) e con 38 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 132.495. La Sicilia si conferma la prima regione per numero di nuovi contagi (1.097), seguita da Lombardia (758) e Veneto (719).

