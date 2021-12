Covid, 6 bambini contagiati su 1000 finiscono in ospedale

Anche se in misura minore rispetto all’adulto, anche nell’età infantile l’infezione da Sars-CoV-2 può comportare dei rischi per la salute. Circa 6 bambini contagiati su 1.000 infatti vengono ricoverati in ospedale e circa 1 su 7.000 in terapia intensiva. col/sat/red