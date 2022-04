CAGLIARI (ITALPRESS) – In Sardegna si registrano oggi 2862 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 2611 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14621 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (stesso dato di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 316 (-2).

29557 sono i casi di isolamento domiciliare (-974).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 89 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 90 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

