MILANO (ITALPRESS) – Sono 23.699 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 122.550 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid diffuso dal Ministero della Salute. Sono 104 i decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio pandemia a quota 170.979. Aumenta la pressione sugli ospedali, visto che nelle terapie intensive si registrano 21 ricoverati in più rispetto al giorno precedente. In totale sono 426 i ricoverati in terapia intensiva. Sono 156 in più i pazienti Covid positivi ricoverati nei reparti ordinari, nei quali oggi ci sono 11.081 pazienti con sintomi. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it