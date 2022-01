ROMA (ITALPRESS) – Sono 180.426 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 186.253) a fronte di 1.217.8380 tamponi effettuati su un totale di 154.869.351 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 308 i decessi (ieri 360), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 140.856. Con quelli di oggi diventano 8.549.450 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.470.847 (+72.019), 2.450.800 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 18.370 di cui 1.677 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 5.937.747 con un incremento di 120.609 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (33.249), poi la Campania (19.788), il Veneto (19.539), l’Emilia-Romagna (17.755) e il Piemonte (14.350).

(ITALPRESS).

