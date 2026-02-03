Coventry “Tutto pronto per accogliere i migliori atleti del mondo, sono l’espressione dei Giochi”

MILANO (ITALPRESS) – “Ringraziamo i nostri amici italiani, tutto è pronto per accogliere i migliori atleti del mondo. Mentre ci prepariamo per condividere questi momenti, ricordiamo che gli atleti sono l’espressione dei giochi e dell’intero movimento olimpico. Ci ricordano del nostro obiettivo, quello di celebrarli e di aiutarli ad ispirare il mondo”. Lo ha dichiarato la presidente del Cio Kirsty Coventry durante la 145esima sessione del Cio in corso a Milano per le Olimpiadi di Milano Cortina 2025. “Questi sono i primi giochi della mia presidenza, non potevo essere più emozionata di viverli insieme a tutti voi. Mi piacerebbe dare una speciale riconoscenza al nostro Presidente Onorario Thomas Bach, che si è unito a noi oggi. Grazie per tutto ciò che avete fatto e sono molto orgogliosa di essere qui”, ha concluso.

“Le Olimpiadi sono una celebrazione del miglioramento dell’umanità. Atleti da tutto il mondo vivono insieme, rispettandosi l’uno l’altro, come amici. Questa è la base della nostra missione, di rafforzare le Olimpiadi in modo che possano continuare ad ispirare, a unire e a portare la speranza nel mondo”.

