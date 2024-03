Costringevano donne a prostituirsi, 22 arresti tra Salento e Bulgaria

LECCE (ITALPRESS) - La Squadra Mobile di Lecce ha eseguito in Italia e in Bulgaria un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminatri su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, nei confronti di 22 persone, di cui 21 sono stati condotti in carcere e 1 ai domiciliari. I destinatari delle misure sono indagati, tra l’altro, per i reati di associazione per delinquere, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alterazione di stato, estorsione, sequestro di persona, lesioni personali, minaccia e calunnia, con l’aggravante della transnazionalità, per fatti che si sarebbero verificati dal 2021 a oggi tra Lecce e la Bulgaria. Le donne erano sottoposte a violenze, minacce di morte ed altre angherie e violenze fisiche e psichiche, a volte anche private dei documenti di identità e del telefono cellulare al fine di farle sottostare alle volontà degli sfruttatori. pc/gtr (Fonte video Polizia)