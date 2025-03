Costantini “Costi burocrazia pesano su imprese, serve semplificazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi 'burocrazia' per le nostre imprese significa oneri per 43 miliardi all'anno. Se riusciremo a far mettere a terra le nostre proposte, faremo risparmiare alle nostre imprese 7 miliardi di oneri burocratici e lo faremo a costo zero per lo Stato. Ma c'è un altro elemento molto importante: il fattore tempo. Oggi, per ogni azienda, la burocrazia significa 313 ore all'anno. Noi vogliamo arrivare a 263, che sono ancora tantissime ma che favorirebbero una maggiore produttività per le imprese". Lo ha detto il presidente della Cna, Dario Costantini, a margine della presentazione del sesto rapporto dell'Osservatorio burocrazia Cna. xi2/ads/mca2