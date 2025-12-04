Costantini (Cna) “Riforma della legge quadro per valorizzare l’artigianato”

ROMA (ITALPRESS) - Le emergenze per le imprese "sono tante, sono dettate soprattutto dalle crisi geopolitiche che ci circondano. Il tema che più ci interessa e più ci preoccupa in questo momento è il lavoro, ovvero il fatto che il 33% delle nostre imprese non trova alcun candidato: abbiamo messo in atto diverse iniziative, dalle convenzioni con le comunità di recupero agli accordi con le università per i profili più alti, siamo andati addirittura in Egitto per aprire la nostra scuola di formazione e con il Ministro Valditara entriamo a braccetto nelle scuole per spiegare ai giovani quanto sia figo oggi fare l'artigiano". Così il presidente nazionale della CNA, Dario Costantini, a margine dell'assemblea annuale . xi2/ads/mca1