Costa “L’Ue riduca le emissioni inquinanti senza aumentare la burocrazia”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È fondamentale affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico. Perché possiamo fermare il tempo delle norme europee, ma non si può fermare il tempo del cambiamento climatico. Ciò significa che non possiamo ridurre la nostra ambizione e rinunciare ai nostri obiettivi climatici”.

Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo. “Ma per ridurre le emissioni – spiega Costa – non è necessario aumentare la burocrazia. Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi, non attraverso l’inquinamento burocratico, ma garantendo che nessuno venga lasciato indietro dalla transizione climatica. Per questo invitiamo i colegislatori ad accelerare la semplificazione delle norme per le imprese e a ridurre la burocrazia. Si tratta anche di affrontare con realismo le sfide che la classe media e i cittadini a basso reddito si trovano ad affrontare, ad esempio nel migliorare l’efficienza energetica delle loro case o nel sostituire le loro vecchie auto”, ha concluso Costa.

