Costa “A Palermo negli anni del Covid siamo stati comunità”

PALERMO (ITALPRESS) - L'ambulanza donata dall'Enav al Policlinico di Palermo "è un segnale importantissimo. Qualcosa in quei due anni del Covid noi abbiamo ricevuto, in quei due anni siamo stati comunità". A dirlo l'ex Commissario per l’Emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, in occasione della consegna del mezzo di soccorso all'Azienda ospedaliera. xd6/fsc/gtr