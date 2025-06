Corteo per Gaza, Conte “Stop a sterminio, gli italiani non ci stanno”

Corteo per Gaza, Conte “Stop a sterminio, gli italiani non ci stanno”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa è la piazza dell'umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria da cui parte questa iniziativa. La presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l'opinione pubblica e gli italiani non ci stanno più: stop a questo sterminio". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso della manifestazione per Gaza promossa con Pd e Avs. ads/xl5/mca2