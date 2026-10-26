Cortei, Mantovano “Molti di quei ragazzi avevano assunto stupefacenti prima di darsi a devastazioni e saccheggi”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Nei disordini del 17 e 18 ottobre e anche in quelli più contenuti e circoscritti dell’ultimo fine settimana, non trascuriamo un aspetto: molti di questi ragazzi, o almeno una fascia, prima di darsi alle devastazioni e ai saccheggi hanno assunto sostanze stupefacenti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo in collegamento al Festival delle Regioni. “La vicinanza alle sostanze stupefacenti purtroppo attraversa ogni forma di devianza oggi presente a livello adolescenziale“, ha aggiunto. Mantovano poi ha spiegato che “anche chi vuole manifestare liberamente” se assume sostanze poi finisce col degenerare.

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