Corte dei Conti Ue, poco efficaci i fondi per l’innovazione in agricoltura

ROMA (ITALPRESS) - Secondo una relazione pubblicata dalla Corte dei conti europea, lo strumento dell’UE per potenziare la produttività e la sostenibilità agricole attraverso l’innovazione, il cosiddetto PEI-AGRI, non ha sfruttato appieno il proprio potenziale. Nonostante tra il 2014 e il 2022 siano stati devoluti finanziamenti nazionali e dell’UE per quasi 1 miliardo di euro per incentivare pratiche innovative nell’agricoltura, raramente si è infatti riusciti a produrre innovazioni utili, pratiche o adottate su larga scala. La Corte raccomanda di prestare maggiore attenzione alle esigenze concrete degli agricoltori, di migliorare le procedure di selezione dei progetti e di divulgarne i risultati in maniera più efficace, in modo tale che l’intero settore possa trarre beneficio dalle innovazioni. Il partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, introdotto nel 2012, è finanziato dalla politica agricola comune, nonché dai finanziamenti del programma Horizon in materia di ricerca e innovazione. Nell’ambito della PAC 2014-2022, lo strumento ha sostenuto oltre 4 000 progetti innovativi intesi a migliorare la produttività e la sostenibilità attraverso la collaborazione tra agricoltori, ricercatori, consulenti e imprese del settore agroalimentare. gsl