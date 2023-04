Corte Conti Ue, sulla spesa per la difesa manca strategia

Con una dotazione di 90 milioni di euro, l’azione preparatoria dell’Unione Europea sulla ricerca in materia di difesa è riuscita solo in parte a spianare la strada al Fondo europeo per la difesa da 8 miliardi di euro. Lo sostiene una relazione della Corte dei conti europea. sat/gsl