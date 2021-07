CAGLIARI (ITALPRESS) – La Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna che ha approvato l’accordo firmato dai sindacati che prevede il passaggio definitivo di oltre cinquemila dipendenti di Forestas nel contratto collettivo regionale. “Siamo orgogliosi di un risultato che abbiamo voluto fortemente e che mette fine ad anni di incertezza. Oggi è arrivata la conferma che la Regione ha operato nel migliore dei modi, trovando la strada giusta per garantire un futuro di serenità a migliaia di lavoratori e alle loro famiglie”, ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas. I giudici hanno confermato la certificazione positiva dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria con le leggi di bilancio regionale dell’accordo firmato il 28 e il 29 aprile 2021 dal Coran e dalle organizzazioni sindacali in attuazione della delibera della Giunta regionale 28/1 del 26 luglio 2019.Soddisfazione viene espressa anche dagli assessori del Personale, Valeria Satta, e della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis. “Non abbiamo mai smesso di crederci e di lottare, con tutto l’impegno possibile – ha detto l’assessore Satta – in vista di un solo risultato che abbiamo ottenuto grazie a un lavoro corale portato avanti dalla Giunta del Presidente Solinas con il contributo fondamentale degli uffici dell’Agenzia Forestas, del Coran e dei sindacati che hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo”.

(ITALPRESS).