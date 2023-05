VIAREGGIO (ITALPRESS) – Magnus Cort Nielsen ha vinto in uno sprint a tre la decima tappa del Giro d’Italia 2023, la Scandiano-Viareggio di 196 chilometri. Il corridore danese della EF Education-EasyPost ha battuto i compagni di fuga, il canadese Derek Gee (Israel-Premier Tech) e l’italiano Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla). Il gruppo è giunto a 50″, regolato dal danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Giornata contrassegnata dal maltempo e dai ritiri: in 9, tra cui la ex maglia rosa Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e l’italiano Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech) non hanno preso il via stamane, mentre dopo appena 50 chilometri ha alzato bandiera bianca anche il sesto della classifica generale, il russo Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe). La maglia rosa resta sulle spalle del britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Domani l’undicesima tappa, la più lunga del Giro: la Camaiore-Tortona di 219 chilometri.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

