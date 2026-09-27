Corsico, un 28enne privo di sensi finisce nel Naviglio: salvato dai Carabinieri

MILANO (ITALPRESS) – Questa notte a Corsico i carabinieri hanno salvato un 28enne peruviano ritrovato privo di sensi nel Naviglio. Il giovane è stato recuperato mentre stava per andare sott’acqua. Uno dei militari si è istintivamente tuffato per raggiungere il corpo, tenerlo a galla e portarlo verso la sponda dove, con l’aiuto di altri militari, l’uomo è stato tirato fuori dal Naviglio e adagiato a terra in attesa dell’intervento dei sanitari. Il 28enne, fuori pericolo di vita, è stato poi trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.
-Foto di repertorio Carabinieri-
(ITALPRESS).
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