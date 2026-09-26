Adolescente trovato morto sotto un traliccio dell’alta tensione nel Lodigiano

LODI (ITALPRESS) – Il corpo di un adolescente è stato trovato nella serata di ieri sotto un traliccio dell’alta tensione, non lontano dalla storica tenuta Bottedo, nel Lodigiano. L’allarme è scattato intorno alle 22, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le volanti della Questura: per il ragazzo, però, non c’era già più nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Squadra Mobile della polizia di Lodi, che stanno verificando l’eventuale presenza di altre persone al momento della tragedia.

– Foto Ipa Agency –

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