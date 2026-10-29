Corsa alla presidenza Figc, Aic e Aiac annunciano la candidatura di Galliani

MILANO (ITALPRESS) – E’ ufficiale: Assocalciatori e Assoallenatori scendono in campo per Adriano Galliani come nuovo presidente della Figc. A pochi giorni dalla chiusura delle candidature per la presidenza della Federcalcio, attualmente commissariata con Giovanni Malagò commissario, Aic e Aiac candidano l’ex ad del Milan e del Monza.

In un comunicato l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio “confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell’assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre. Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili. Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema”.

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