TORINO (ITALPRESS) – “Si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato un campionato diverso e dobbiamo trovare degli stimoli in questa situazione. Penso che sia stimolante essere là a giocarsi il campionato fino alla fine, potrebbe essere motivo di grandi motivazioni”. Per Maurizio Sarri la corsa scudetto che vede Juve, Inter e Lazio in un punto potrebbe rappresentare una spinta in più anzichè una preoccupazione. Domani, tra l’altro, le altre due contendenti si affronteranno all’Olimpico. “E’ una partita importante ma non determinante e noi dobbiamo pensare alle nostre gare e a fare il maggior numero di punti possibili senza guardare ai risultati delle altre squadre”, avverte il tecnico bianconero, che non vede una Juve in crisi nonostante la sconfitta del Bentegodi e la prestazione non brillante al Meazza col Milan. “Il momento negativo finisce a Verona. Abbiamo perso facendo una brutta prestazione, non dovrebbe succedere ma succede ed essendo la Juve viene tutto amplificato. Ma i giocatori lo sanno e dovrebbero essere nelle condizioni di reggere questo tipo di pressione”. Sarri replica anche a Klopp, che ha indicato nella Juve la favorita numero uno per la Champions, dicendosi anche stupito dal fatto che non sia in testa alla serie A con 10 punti di vantaggio. “Ha detto anche che non segue molto il calcio italiano, per questo non capisce… Comunque non mi sembra male anche la rosa del Liverpool. Jurgen è fra le persone più simpatiche che abbia conosciuto, vuole togliersi di dosso i panni della favorita”.

(ITALPRESS).