NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due incensurati di 29 e 26 anni. Entrambi corrieri per una nota società di trasporti, sono stati controllati in strada, poco lontano dalla centrale via Montagna Spaccata. Erano ai piedi del loro furgone aziendale e stavano tentando di liberarsi di un grosso pacco. Un comportamento che ha acceso la curiosità dei militari che hanno raggiunto il furgone e chiesto spiegazioni.

Dalla scatola l’inconfondibile aroma di cannabis essiccata.

Il quadro è stato immediatamente chiaro e, quando dal pacco è stato rimosso il nastro adesivo, sono emersi tre bustoni sottovuoto carichi di marijuana. 8 chili di erba, pronta per essere dosata e smerciata. I due corrieri sono finiti in manette, la droga sotto sequestro. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

