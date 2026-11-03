Corpo senza vita di un uomo nel Lambro, operazioni di recupero da parte dei Vigili del Fuoco

MILANO (ITALPRESS) – I vigili del fuoco di Milano stanno recuperando il corpo privo di vita di un uomo finito nelle acque del Canale Lambro in viale Forlanini nei pressi di una concessionaria di auto. Sul posto sommozzatori, nucleo Soccorso Acquatico e APS di piazzale Cuoco. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri chiamati a stabilire le cause della morte e l’identificazione dell’uomo.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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