“Questa è una pandemia mediatica. In questa fase il coronavirus è più un problema mediatico che clinico. Ciò non toglie che dobbiamo essere pronti come sanità”. Lo dice il Governatore del Veneto, Luca Zaia. “La psicosi c’è ma è inevitabile visto le immagini e molti falsi video sulla Cina di cui siamo stati alimentati da un paio di mesi”, aggiunge Zaia.

“A livello internazionale si sta diffondendo una pandemia mediatica che peserà su tutti, non solo sull’Italia. Ieri il ministro della Salute tedesco ha detto che la Germania sarà soggetta a una grande epidemia da Coronavirus. Vedrete cosa accadrà anche in Germania, in Austria, in Svizzera e in tutti i Paesi dove ci sono e ci saranno contagiati”, prosegue il Governatore del Veneto.

“Chiedo che sul Coronavirus ci sia un lavoro di squadra e un’unica direzione sotto il profilo scientifico. Non abbiamo iniziative personali. Non ci sono Regioni che fanno proprie scelte. Tutto quello che viene fatto viene validato dal tavolo scientifico nazionale. Le ordinanze hanno la firma del ministro della Salute. Forse qualcuno si è perso qualche puntata. Da ieri sera sui tamponi su mia richiesta è stata modificata la direttiva e abbiamo una direttiva più restrittiva, che ha chiarito alcuni aspetti. I medici sanno a chi fare i tamponi e a chi non farli”, conclude Zaia.

