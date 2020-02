MILANO (ITALPRESS) – Sale a tre il bilancio delle vittime da Coronavirus in Italia. Il terzo decesso nel reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema.

“Non siamo in pandemia, ma e’ bene limitare assembramenti. I casi positivi sono 112, distribuiti tra Lodi, Codogno, Cremona, Pavia e Milano. Di questi 112, 53 sono in ospedale, 17 in terapia intensiva”, ha affermato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa convocata questo pomeriggio a Palazzo Lombardia per fare il punto sui casi di coronavirus e per presentare le azioni per il contrastare il contagio contenute nell’ordinanza regionale.

Dei 112 contagiati, 3 sono a Bergamo, 14 a Cremona, 49 a Lodi, 1 in Monza e Brianza, 2 a Milano, 6 a Pavia, 1 a Sondrio e 36 in verifica, ha spiegato Gallera. “Lavoriamo per meccanismi che riducano la diffusione virus. Dopo la prima fase, ora e’ evidente che, vista la presenza in varie regioni e il numero crescente di contagi, stiamo provando a gestire la seconda fase, per contenere la diffusione del virus”.

(ITALPRESS).