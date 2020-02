ROMA (ITALPRESS) – Lo sport si ferma in Lombardia e Veneto. A seguito del Consiglio dei ministri straordinario convocato per i nuovi casi di Coronavirus nelle due regioni, il Governo ha infatti annunciato la sospensione di tutti gli eventi sportivi previsti. Saltano n Serie A le gare Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. In serie C, rinviate Piacenza-Sambenedettese, Giana Erminio-Como, Lecco-Pro Patria, Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalo’-Carpi. “Sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020” e’ stata l’indicazione contenuta in una lettera inviata al Presidente del Coni Giovanni Malago’ dal ministro delle politiche giovanili e sport Vincenzo Spadafora. Sospesi nelle due regioni anche tutti i campionati regionali di calcio, basket, volley e rugby.

(ITALPRESS).